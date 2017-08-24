Дедалі більше жителів окупованого Криму святкують День Незалежності України – Умеров

Дедалі більше жителів анексованого Криму, публічно чи не афішуючи, святкують День Незалежності України. Це констатують і журналісти, і місцеві активісти. У населення зникає страх і навіть з’являється азарт спротиву окупаційній російській владі, зауважує журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк. Тим часом на окупованому півострові тривають переслідування: у Сімферополі затримали двох активісток Українського культурного центру, але згодом відпустили. Один із лідер кримськотатарського національного руху Ільмі Умеров наголошує: коли кримчани виявляють проукраїнську позицію, ігнорування Києвом питання Криму є ознакою боягузтва української влади.

​День Незалежності в окупованому Криму розпочався із затримання. На Залізничному вокзалі Сімферополя російські силовики схопили двох активісток. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Олена Попова та Галина Балабан – активістки Українського культурного центру. У коментарі «Крим.Реалії» вони пояснили: планували поїхати в гори. Проте сісти на ялтинський тролейбус їм так і не вдалось. На сімферопольському залізничному вокзалі на них вже чекала патрульно-постова служба.

«Вони попросили показати документи й пройти з ними до патрульної машини. На наші запитання, чому ми повинні йти з вами, що трапилось, вони відповіли: у нас є на вас дані», – розповідає Попова.

Лише через три години їх відпустили з районного відділення поліції, так ніяких претензій і не пред’явивши.

Вони були із символікою українського прапора. В Сімферополі кладуть квіти, ходять у вишиванках

«Ми не знаємо в чому їх підозрюють, але, скоріше за все, що ні в чому. Тому що жодних звинувачень дійсно пред’явлено не було. З іншого боку, вони були із символікою українського прапора. І сьогодні дійсно в Сімферополі кладуть квіти, ходять у вишиванках. Їх затримали тільки тому, що вони публічно демонстрували свою належність до української держави», – розповів Антон Наумлюк в ефірі телемарафону «Народ переможців», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «Еспресо.TV» до Дня Незалежності України.

Страх зникає дедалі більше людей готові демонстративно показувати свою нелояльність. У молоді навіть з’являться азарт спротиву

Цьогоріч у Криму людей, які святкують День Незалежності, значно більше, констатує журналіст. «Страх зникає дедалі більше людей готові демонстративно показувати свою нелояльність. У молоді навіть з’являться азарт спротиву», – каже Антон Наумлюк, він один з небагатьох, хто висвітлює переслідування в Криму.

Однак, зазначає журналіст, у кримчан фактично немає можливості дізнатися про подібні затримання, оскільки Крим перебуває в повній інформаційній ізоляції: жодне ЗМІ не висвітлюватиме ні затримання, ні обшуки. «Коли затримують одночасно десять людей і суди тривають до опівночі – це нонсенс навіть для російських реалій. І тим не менш ЗМІ або не висвітлюють це зовсім, або висвітлюють це так, як подає ФСБ», – зазначає журналіст .

Цього року кримчани справді активніше святкують День Незалежності: вивішують прапори, несуть квіти та святкують вдома, підтверджує Ільмі Умеров, один з лідерів кримськотатарського національного руху під час спільного телемарафону.

Страх на окупованому півострові потроху минає, констатує Умеров. І зауважує: людям, які живуть поза Кримом, теж варто його побороти. Журналістам потрібно знаходити можливості висвітлювати події на півострові, а українській владі не забувати і не прибирати з порядку денного питання повернення Криму.

Офіційний Київ ніколи не повинен забувати і прибирати з порядку денного питання повернення Криму

«Офіційний Київ ніколи не повинен забувати і прибирати з порядку денного питання повернення Криму. Наприклад, сьогодні на святі, присвяченому Дню Незалежності, президент Порошенко так потихеньку м’яко уникнув цієї теми, не сказавши жодного слова про Крим. Я думаю, це неправильна позиція. Це якраз є боязка позиція, пов’язана з якимось незрозумілим страхом на рівні досить високому», – зазначив Умеров.

Організовано День Незалежності України у Криму наразі не святкують через його окупацію Росією. Протягом попередніх років влада окупованого півострова відмовляла громадським активістам в узгодженні заходів у День Незалежності України. Проте, цього дня традиційно покладають квіти до українських пам’ятників у різних містах Криму.