ГПУ: справу екс-прокурора, причетного до переслідування Умерова, передали в суд

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього прокурора, причетного до незаконного переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, повідомляє Генпрокуратура.

За повідомленням, колишнього прокурора обвинувачують у державній зраді.

«У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази, які підтверджують, що колишній прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, який перейшов на службу до незаконно створеного органу прокуратури так званої «Республіки Крим», надав представникам окупаційної влади допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, у тому числі шляхом фальсифікації матеріалів кримінальної справи стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова», – йдеться в повідомленні.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

У 2016 році в анексованому Криму слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало громадський і міжнародний резонанс.

Сам Ільмі Умеров вважає суд у його справі замовним, а його результат вирішеним.