«Cправа Умерова»: на суді перекладача знову просили перекласти запис програми АTR

У підконтрольному Кремлю Сімферопольському районному суді у «справі Умерова» переглядали відеозапис виступу Ільмі Умерова на телеканалі АTR від 19 березня 2016 року. Під час перегляду, за клопотанням прокуратури, був присутній перекладач Саледінов, який здійснював переклад промови Умерова, на основі якого й будується звинувачення проти нього. Про це після засідання розповів сам Ільмі Умеров.

Він звернув увагу на те, що текст сьогоднішнього перекладу не збігався з тим, який фігурує в матеріалах справи. Текст перекладу він назвав «фальсифікацією», оскільки він не відповідає тому, що він насправді говорив кримськотатарською мовою в ефірі.

«Коли мова йшла про санкції міжнародних організацій, країн-партнерів України в цьому питанні, була фальсифікація – додавання одного-єдиного слова. Це слово «треба»: «Треба змусити Росію піти з Донбасу та Криму», – зазначив Умеров.

Таким чином, неточний переклад дав можливість звинуваченню трактувати промову Умерова як заклик, а не висловлення його думки, пояснили захисники одного з лідерів кримськотатарського національного руху.

7 червня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у анексованому Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова. Повідомлялося, що засідання планують проводити щосереди.

2016 року слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, триманя у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало великий громадський і міжнародний резонанс.

Сам Ільмі Умеров вважає суд у його справі замовним, а його результат – вирішеним, і стверджує, що слідство зробило підміну понять, надавши лінгвістичну експертизу, зроблену з дослівного перекладу його слів і названу стенограмою.