У «справі Умерова» захист отримав альтернативний переклад

Захист одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова, якого звинувачують в екстремізмі, отримав альтернативний переклад виступу Умерова. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив сам обвинувачений.

«Ми приготували кілька клопотань, в тому числі альтернативний переклад найважливішої частини мого виступу, тому що мій виступ був кримськотатарською. Відверто кажучи, був дуже недобросовісний, неякісний переклад. Ще туди додали деякі слова і сфабрикували кримінальну справу. Ми зараз підготували альтернативний переклад в тій частині, звідки були висмикнуті ці фрази, і доводимо, що деякі слова були додані. Ще у нас є альтернативна експертиза, яка зроблена в Києві», –розповів Умеров.

Він нагадав, що також захист має зроблену в Москві рецензія на експертизу, яку провели в ФСБ.

Наступне засідання суду у «справі Умерова» відбудеться в підконтрольному Кремлю Сімферопольському райсуді в середу 9 серпня.

2 серпня суддя відхилив клопотання про проведення повторного перекладу виступу Умерова на телеканалі ATR.

В середині липня один з захисників Умерова Олександр Подрабінек зазначав, що переклад виступу Ільмі Умерова кримськотатарською мовою в ефірі телеканалу ATR узгоджувався з російською ФСБ, а лінгвістична експертиза його мови заснована не на тому, що насправді казав Умеров, а на тому, як його слова трактує перекладач. При цьому автор перекладу додавав слова, яких Умеров не вимовляв: деталі, назви міст і навіть прізвища.

7 червня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у анексованому Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова. Повідомлялося, що засідання планують проводити щосереди.

2016 року слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, триманя у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало великий громадський і міжнародний резонанс.

Сам Ільмі Умеров вважає суд у його справі замовним, а його результат – вирішеним, і стверджує, що слідство зробило підміну понять, надавши лінгвістичну експертизу, зроблену з дослівного перекладу його слів і названу стенограмою.