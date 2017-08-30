Крим: на суді у справі Умерова свідки не підтвердили в його виступі закликів до будь-чого

В окупованому Криму на процесі в підконтрольному Москві Сімферопольському районному суді у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова чотири свідки заявили, що в його виступі, через який його судять за «заклики до порушення територіальної цілісності Росії», взагалі ніяких закликів не було.

Як заявили свідки Шевкет Меметов, журналіст і викладач Бекір Мамутов, активіст кримськотатарського руху Заїр Смедляєв і викладач кримськотатарської мови Ленуре Яґ’яєва, виступаючи в суді кримськотатарською через перекладача, замовлений російськими силовиками переклад виступу Ільмі Умерова, який він теж виголошував кримськотатарською, неточний. За їхніми словами, звинувачення ґрунтується на словах перекладача, а не самого Умерова, повідомила у фейсбуці дочка підсудного Айше.

Його адвокат Едем Семедляєв, зі свого боку, додав в інтерв’ю проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії, що свідки також спростували один із аргументів слідства, ніби Ільмі Умеров «звертався до невизначеного кола осіб із закликом до відокремлення Криму від Росії». За словами свідків, коло адресатів виступу чітко визначене – це люди, що володіють кримськотатарською мовою, бо ті, хто її не знає, не зрозуміє виступу.

Крім того, додав адвокат, свідки заявили, що у виступі Умерова вони не виявили ніяких закликів, тим більше до «порушення територіальної цілісності Росії».

Сам Умеров, коментуючи засідання суду, теж звернув увагу, що всі свідки підтвердили найголовніше: «у словах, які як промовив, закликів до порушення територіальної цілісності Росії немає».

При цьому Умеров наголосив: «Я дійсно не робив ніяких закликів, але я щоразу зазначаю, що не визнаю юрисдикції Росії у Криму, не визнаю «референдуму» і його наслідків».

Іще один захисник Ільмі Умерова, російський правозахисник Олександр Подрабінек, підтвердив головну тезу слів свідків: у виступі, про який ідеться, «не лунали заклики до відокремлення Криму від Росії чи заклики до посилення санкційної політики з боку Заходу щодо Криму».

Наступне засідання суду призначене на наступну середу.

Сам Ільмі Умеров вважає цей суд над ним замовним, а його результат вирішеним заздалегідь. Він наголошує, що слідство здійснило підміну понять, коли подало лінгвістичну експертизу не самого його виступу, а його перекладу російською, який у документах суду назвали «стенограмою». При цьому перекладач додавав слова, яких Умеров не вимовляв, – навіть назви міст і прізвища, яких не було в первісному тексті його виступу на кримськотатарському телеканалі ATR 19 березня 2016 року, через який його судять. Такий неточний переклад, зокрема, дав можливість звинуваченню трактувати промову Умерова як заклик, а не як висловлення його думки.

2016 року в окупованому Криму слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало громадський і міжнародний резонанс.

Сам Умеров не приховує, що не визнає заявленого Москвою «російського статусу» окупованого Криму, який, попри окупацію, є частиною України. Ця позиція, каже він, не є «закликом до порушення територіальної цілісності Росії», бо до російської території Крим не належить, і так само не йдеться ні про яке «відокремлення» від Росії півострова, що й так не є її частиною.