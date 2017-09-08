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08 Вересень 2017, Київ 15:55
Новини | Політика

Суд в окупованому Криму переніс допит Умерова на 13 вересня

Ільмі Умеров

Засідання підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова відклали до середи, 13 вересня, передає Крим.Реалії з посиланням на дочку Умерова Айше.

Повідомляється, що суддя планував допитати Ільмі Умерова на засіданні сьогодні, але погодився перенести допит через відсутність трьох із чотирьох захисників підсудного.

На засіданні у «справі Умерова» 8 вересня суд відмовив стороні захисту в проведенні повторної лінгвістичної експертизи щодо Ільмі Умерова.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, утримання в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликали громадський і міжнародний резонанс.

7 червня 2017 року підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд анексованого Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова. Повідомлялося, що засідання планують проводити щосереди.

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