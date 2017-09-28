В ЄС заявляють, що не визнають вироку Умерову

Європейський союз не визнає незаконної анексії Криму Росією, а тому не визнає вирок, оголошений підконтрольним Кремлю судом у Сімферополі одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерову, заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціянчич.

«Цей вердикт порушує міжнародне гуманітарне право, і Європейський союз сподівається, що його скасують», – заявила Коціянчич 28 вересня, наголосивши на тому, що ЄС неухильно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

За її словами, вирок так званого «суду» є ознакою переслідувань кримських татар і доказом серйозних порушень прав людини.

«Вирок Ільмі Умерову – це серйозне порушення прав людини, ще один приклад переслідування кримськотатарської спільноти, а також яскрава ілюстрація серйозного погіршення прав людини на Кримському півострові, як це зовсім нещодавно було задокументовано в доповіді верховного комісара із прав людини Організації Об’єднаних Націй, опублікованій цього тижня», – заявила речниця голови європейської дипломатичної служби Федеріки Моґеріні.

У ЄС закликали негайно припинити переслідування і звільнити українців, ув’язнених в Криму і Росії.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовного позбавлення волі на 3 роки і 6 місяців з випробувальним терміном на три роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.

Колонія-поселення – різновид пенітенціарних установ у Росії, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, а також особи, що вперше вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Такі установи в основному розташовані в лісових північних і східних регіонах Росії.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу, звинувативши його у публічних закликах до сепаратизму.

Ільмі Умеров називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.