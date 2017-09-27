Порошенко після винесення вироку Умерову закликав Захід посилити тиск на Росію

Президент України Петро Порошенко після винесення вироку одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерову закликав західних партнерів посилити тиск на Росію.

«Закликаю партнерів спільним фронтом посилити тиск на РФ для припинення переслідування українських громадян в українському Криму. Ганебний «вирок» проти Ільмі Умерова. Герой свого народу, проти якого Москва застосувала найгірші методи радянської репресивної машини», – написав він у twitter.

​Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Умерову призначено покарання – два роки колонії-поселення. Також Ільмі Умерову заборонено два роки займатися публічною діяльністю й виступати у ЗМІ.

Адвокат Микола Полозов вважає, що російська пенітенціарна система не зможе забезпечити належний медичний догляд Ільмі Умерову, у якого хвороба Паркінсона, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця.

Колонія-поселення – різновид пенітенціарних установ у сусідній Росії, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, а також особи, які вперше вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Такі установи, в основному, розташовані в лісових північних та східних регіонах Росії.

2016 року слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Його звинувачують за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії – ред.).

Переслідування відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.