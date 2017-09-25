МЗС висловлює протест через продовження арешту журналіста Сущенка

Міністерство закордонних справ України висловлює протест через утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка.

«Безпідставне утримання журналіста Романа Сущенка під вартою в Росії за фіктивним звинуваченням. Висловлюємо протест, боремося далі», – написала речниця відомства Мар’яна Беца у twitter.

Сьогодні Московський міський суд продовжив до 30 листопада термін тримання під вартою Романа Сущенка, затриманого в Росії майже рік тому.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.