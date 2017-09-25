Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
25 Вересень 2017, Київ 15:34
Новини | Події

МЗС висловлює протест через продовження арешту журналіста Сущенка

Роман Сущенко

Міністерство закордонних справ України висловлює протест через утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка.

«Безпідставне утримання журналіста Романа Сущенка під вартою в Росії за фіктивним звинуваченням. Висловлюємо протест, боремося далі», – написала речниця відомства Мар’яна Беца у twitter.

Сьогодні Московський міський суд продовжив до 30 листопада термін тримання під вартою Романа Сущенка, затриманого в Росії майже рік тому.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG