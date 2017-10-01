У Москві активісти виступили на захист Семени, Чийгоза та Умерова

Близько десятка учасників російської ініціативи «Стратегія-30» провели 30 вересня у російській столиці Москві акцію «День політзека», в ході якої закликали російську владу припинити переслідування, зокрема, кримчан Миколи Семени, Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Про це Крим.Реалії розповіли організатори.

Згідно з повідомленням, на Тверській вулиці активісти закликали до звільнення російських і кримських політв’язнів та скасування «репресивних» статей Кримінального кодексу Росії.

«Цього місяця, у вересні, відбувся вирок свободі слова. Засудили журналіста (Миколу Семену – ред.) за його професійну діяльність, що формулювалося як заклики до сепаратизму. Засудили окупанти за те, що він був не згоден з окупацією Криму», – заявила одна з організаторів акції Віра Лаврешіна.

Повідомляється, що активісти тримали плакати на підтримку кримського журналіста Миколи Семени, а також засуджених в анексованому Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, Ільмі Умерова, переслідуваних фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір», російського публіциста Бориса Стомахіна.

Активістів під час заходу, за їхніми ж словами, поліція не затримувала.

«День політзека» – щомісячна акція російських опозиційних активістів, яка відбувається 30 числа.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд Криму 27 вересня засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він назвав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

22 вересня Залізничний районний суд Сімферополя призначив Миколі Семена покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. Російська влада звинувачували Семену в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Журналіст заявляв, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне волевиявлення».

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням у «організації масових заворушень», що відбулися 26 лютого 2014 року, між учасниками мітингів, з одного боку – прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Чийгоз відкинув всі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.