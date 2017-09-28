Amnesty International закликає негайно скасувати вироки Умерову, Семені і Чийгозу

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликає негайно скасувати вироки одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерову, автору Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколі Семені і Ахтему Чийгозу.

«Вирок Ільмі Умерову, якому виповнилося 60 років і який страждає на хворобу Паркінсона, став черговим етапом його довготривалого переслідування з боку де-факто влади Криму. Його ув’язнення є одним з низки політично мотивованих судових процесів, довільних арештів та залякувань критиків російської влади в Криму. Це явне порушення свободи вираження поглядів», – заявила директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.

В організації нагадують, що протягом місяця були винесені вироки одразу трьом критикам російської анексії Криму.

«Вироки Ахтему Чийгозу, Миколі Семені та Ільмі Умерову мають бути негайно скасовані. Чийгоз, який перебуває зараз в ув’язненні, повинен бути негайно і беззастережно звільнений, а будь-які обмеження, накладені на всіх трьох, як частина їх вироку, — негайно зняті», – наголошує Покальчук.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовного позбавлення волі на 3 роки і 6 місяців з випробувальним терміном на три роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю. Умерова звинувачували його у публічних закликах до сепаратизму. Він називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

22 вересня Залізничний районний суд Сімферополя призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. Російська влада звинувачувала Семену в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Журналіст заявляв, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень» у справі про сутички, що сталися 26 лютого 2014 року між учасниками мітингів з одного боку прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Чийгоз відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.