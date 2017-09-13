Порошенко має внести у переговори з іноземними партнерами питання про звільнення в’язнів Кремля – Меджліс

У Меджлісі кримськотатарського народу закликають президента України Петра Порошенка внести у всі переговори з іноземними партнерами питання звільнення політичних в’язнів, утримуваних Росією, зокрема заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза.

«Меджліс кримськотатарського народу закликає президента та Уряд України негайно включити до порядку денного всіх переговорів української держави зі своїми іноземними партнерами та міжнародними організаціями питання щодо звільнення російськими окупантами Ахтема Чийгоза та всіх політичних в’язнів – мешканців Криму», – йдеться у заяві представницького органу кримських татар.

У заяві вказано, що засудження Чийгоза до 8 років колонії судом, підконтрольним Росії, є «жорстокою помстою Ахтему Чийгозу, який категорично відкинув пропозиції щодо співпраці з окупаційною владою, а також залякування кримськотатарського народу».

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень». Напередодні Чийгоз і його захист подали до Верховного суду Росії апеляційні скарги на вирок.

Справа стосувалася сутичок, що сталися 26 лютого 2014 року під час мітингів з одного боку прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 людей були поранені.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Він відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.

Президент України Петро Порошенко розкритикував владу Росії за засудження одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, назвавши його справу «черговим вироком Росії».

МЗС України закликало Росію припинити переслідування в анексованому Криму.