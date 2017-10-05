Гельсінська комісія США засудила порушення Росією прав українських журналістів Семени, Сущенка й Асєєва

Гельсінська комісія США (Комісія з безпеки і співробітництва в Європі) засудила порушення російською владою прав українських журналістів Миколи Семени, Романа Сущенка та Станіслава Асєєва (Васіна). Про це йшлося на брифінгу, організованому комісією 4 жовтня, в Конгресі США, повідомляє у Facebook прес-служба посольства України в США.

«На заході обговорювалися випадки частих залякувань, переслідувань та незаконних ув’язнень журналістів владою Кремля, зокрема, на територіях Донбасу, підконтрольних проросійським бойовикам, а також в тимчасово окупованому Росією Криму. У цьому контексті була зазначена велика стурбованість щодо справ незаконно затриманих та ув’язнених українських журналістів Романа Сущенка, Миколи Семени та Станіслава Асєєва», – сказано в повідомленні.

У заході взяли участь американські конгресмени, представники Кокусу зі свободи преси Палати представників США Адам Шифф і Стів Чебот, уточнили в диппредставництві.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня оголосив вирок журналісту Миколі Семені, йому призначено покарання – два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю впродовж трьох років. Комп'ютер журналіста, згідно з рішенням суду, конфіскований. ​Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки». Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії у приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство». Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

2 червня зник зв'язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін. 16 липня представники угруповання «ДНР» визнали, що тримають Асєєва в заручниках, і дозволили йому зустрітися з матір'ю. Сепаратисти звинувачують журналіста в «шпигунстві», за що можуть незаконно «засудити» до позбавлення волі на 12-14 років. Припускають, що чи не єдиним шансом звільнити Асєєва є обмін полоненими і заручниками.