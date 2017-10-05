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05 Жовтень 2017, Київ 11:44
Новини | Політика

Гельсінська комісія США засудила порушення Росією прав українських журналістів Семени, Сущенка й Асєєва

Гельсінська комісія США (Комісія з безпеки і співробітництва в Європі) засудила порушення російською владою прав українських журналістів Миколи Семени, Романа Сущенка та Станіслава Асєєва (Васіна). Про це йшлося на брифінгу, організованому комісією 4 жовтня, в Конгресі США, повідомляє у Facebook прес-служба посольства України в США.

«На заході обговорювалися випадки частих залякувань, переслідувань та незаконних ув’язнень журналістів владою Кремля, зокрема, на територіях Донбасу, підконтрольних проросійським бойовикам, а також в тимчасово окупованому Росією Криму. У цьому контексті була зазначена велика стурбованість щодо справ незаконно затриманих та ув’язнених українських журналістів Романа Сущенка, Миколи Семени та Станіслава Асєєва», – сказано в повідомленні.

У заході взяли участь американські конгресмени, представники Кокусу зі свободи преси Палати представників США Адам Шифф і Стів Чебот, уточнили в диппредставництві.

Микола Семена
Микола Семена

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня оголосив вирок журналісту Миколі Семені, йому призначено покарання – два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю впродовж трьох років. Комп'ютер журналіста, згідно з рішенням суду, конфіскований. ​Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки». Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Роман Сущенко
Роман Сущенко

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії у приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство». Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

Станіслав Асєєв
Станіслав Асєєв

2 червня зник зв'язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін. 16 липня представники угруповання «ДНР» визнали, що тримають Асєєва в заручниках, і дозволили йому зустрітися з матір'ю. Сепаратисти звинувачують журналіста в «шпигунстві», за що можуть незаконно «засудити» до позбавлення волі на 12-14 років. Припускають, що чи не єдиним шансом звільнити Асєєва є обмін полоненими і заручниками.

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