Фірсов: утримуваний бойовиками блогер Асєєв у листі висловив сподівання на обмін

Донецький блогер і журналіст Станіслав Асєєв (Васін), затриманий бойовиками в Донецьку, через адвоката передав матері записку, в якій написав, що сподівається на звільнення через обмін заручниками, повідомив у Facebook екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов.

За словами Фірсова, у листі блогер пише, що в ув’язненні багато читає, займається спортом і пише книжку.

«Все нормально – психологічно не розкисаю. Займаюся спортом, навіть бігаю на прогулянках. Місця мало, але я беру часом. Намагаюся уявити собі набережну і згадати колишній маршрут. Взагалі, спогади тут – окремий вид діяльності», – цитує Фірсов слова Асєєва.

За словами депутата, всі його надії пов’язані тільки з обміном полоненими. «Ні на правосуддя, ні на звільнення – шансів, як він вважає, немає», – написав Фірсов.

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю. Раніше він також заявляв про серйозне погіршення стану здоров’я журналіста і про те, що його, ймовірно, катували.

Представниця України у гуманітарній підгрупі на Мінських перемовах Ірина Геращенко заявила, що офіційно представники окремих районів Донецької області підтвердили наявність імені журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у списках на обмін тільки 8 вересня. За її словами, до чоловіка не допускають родичів та місії міжнародних організацій.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».

У ході переговорів у Мінську Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають для обміну 600 осіб.