Блогера Асєєва утримують без зв’язку із зовнішнім світом із червня – ООН

Моніторингова місія ООН вказує на випадки тримання під вартою людей у зоні конфлікту на Донбасі без зв’язку із зовнішнім світом, зазначила голова місії Фіона Фрейзер, презентуючи у Києві дев’ятнадцяту доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Як приклад такої ситуації вона назвала історію донецького блогера і журналіста Станіслава Асєєва (Васіна).

«Відомого блогера, який писав про життя на території, контрольованій озброєними групами, від початку червня утримують без зв’язку із зовнішнім світом у самопроголошеній «Донецькій народній республіці». Він – досі під вартою, і його місце перебування невідоме дотепер», – сказала Фрейзер, назвавши «самопроголошеною республікою» підтримуване Росією незаконне збройне сепаратистське угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним.

За словами керівниці місії, схожа ситуація трапилась на Луганщині із жінкою, яку затримали за критику у соцмережах угруповання «ЛНР» і утримували без зв’язку із зовнішнім світом 16 днів у липні.

З іншого боку, Фрейзер заявила також про затримання українськими військовими людей і тримання їх під вартою без зв’язку із зовнішнім світом протягом доби перед тим, як перевести до офіційних місць несвободи. Українські військові цю заяву наразі не коментували.

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю. Раніше він також заявляв про серйозне погіршення стану здоров’я журналіста і про те, що його, ймовірно, катували.

Представниця України у гуманітарній підгрупі на Мінських перемовах Ірина Геращенко заявила, що офіційно представники окремих районів Донецької області підтвердили наявність імені журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у списках на обмін тільки 8 вересня. За її словами, до чоловіка не допускають родичів та місії міжнародних організацій.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».

У ході переговорів у Мінську Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають для обміну 600 осіб.