Знадобився місяць, щоб «вибити» з них інформацію про Васіна – Геращенко про переговори з бойовиками

Контрольоване Росією збройне формування «ДНР» підтвердило, що у списках на обмін є донецький блогер і журналіст Станіслав Васін (Асєєв). Автор Радіо Донбас.Реалії, «Дзеркала тижня» та «Українського тижня» перебуває в ув'язненні в окупованому Донецьку вже три місяці – редакція втратила з ним зв'язок 2 червня 2017 року. У Міжнародний день солідарності журналістів Радіо Донбас.Реалії запитало про подробиці переговорів представника України у тристоронній контактій групі в Мінську Ірину Геращенко.

– В день міжнародної солідарності журналістів хочу звернути увагу на долю двох українських журналістів, які перебувають у заручниках – Романа Сущенка, який уже рік у російському «Лефортові», і Станіслава Асєєва, який перебуває на окупованій території, в Донецьку. Для нас було дуже важливо, що представники так званих «республік», чи ОРДЛО, підтвердили, що Асєєв у них. Дуже важко пройшли ці перемовини, вибиття, по суті, цієї інформації. Місце його утримання вони нам офіційно не дали – просто підтвердили, що Станіслав у них, і він включений до тих списків, які ми зараз обговорюємо на звільнення.



– Як загалом проходить цей переговорний процес?

Нам потрібен був місяць, щоб вибити з них цю інформацію. Але про місце його утримання (як і інших заручників) вони не інформують, це їхня така тактика

– Нам потрібен був місяць, щоб вибити з них цю інформацію. Вони місяць не відповідали на наші письмові запити, на засіданні групи говорили, що не володіють інформацією, чи затримана така людина, чи ні. Зараз ми маємо офіційне підтвердження, заявлене на групі (тристоронній у Мінську – ред.), що він у них утримується, і він є в списку, який ми зараз обговорюємо на звільнення. Але про місце його утримання (як і інших заручників) вони не інформують, це їхня така тактика.

Ми знаємо місце утримання Станіслава. До Станіслава нікого не допускають

Ми знаємо місце утримання Станіслава. Ми намагалися зробити все, щоб його зміг відвідати координатор ОБСЄ Тоні Фріш, який наприкінці серпня був в окупованому Донецьку якраз із метою моніторингу стану утримання заручників. Але його допустили тільки до макіївської колонії, де незаконно утримують наших військовослужбовців.

На жаль, до Стаса не було доступу жодної міжнародної організації – ані ОБСЄ, ані ООН, ані Міжнародного комітету Червоного Хреста. Дуже важливо, щоб на всіх рівнях — і українські журналісти, і українська влада, і дипломати продовжували порушувати питання грубого порушення прав людини, прав журналіста, а також того, що до Станіслава нікого не допускають, ані його родичів, у нього немає права на дзвінок мамі, ані міжнародні гуманітарні організації (не допускають до нього – ред.).

Очевидно, ми робимо все для звільненння як Станіслава, так і Романа (Сущенка – ред.), тому що мінські угоди вимагають звільнення всіх незаконно утримуванних. Роман та Станіслав утримуються абсолютно незаконно. Більше не можу на цьому етапі говорити, але повірте: докладаються всі зусилля для звільнення наших колег.

До звільнення Станіслава Васіна закликала низка міжнародних журналістських та правозахисних організацій: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія», а також головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч.

Публікації Станіслава Васіна для Радіо Донбас.Реалії доступні за лінком.

У ході переговорів у Мінську Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають для обміну 600 осіб.