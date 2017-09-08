Ув'язнення Васіна: як переслідування журналістів впливає на зв'язок із окупованим Донбасом

8 вересня у світі відзначають Міжнародний день солідарності журналістів. Це день, коли у 1943 році в нацистській Німеччині був розстріляний чехословацький журналіст Юліус Фучек. У 1958-му журналістська спільнота закріпила 8 вересня як день, коли репортери згадують про успіхи, проблеми та ризики професії. У незаконному ув'язненні на непідконтрольній території Донбасу вже три місяці перебуває журналіст проекту Радіо свобода Радіо Донбасс.Реалії Станіслав Васін (Асєєв). Збройне формування «ДНР» підтвердило його в списках на обмін. Про те, як зникнення Станіслава Васіна вплинуло на висвітлення подій на окупованих територіях, ми запитали медійників, які працювали з автором: редактора журналу «Український тиждень» Дмитра Крапивенка та редактора Радіо Донбасс.Реалії Тетяну Якубович.

Ми закриваємо проект «Щоденники окупації», щоб не наражати авторів на небезпеку

​Дмитро Крапивенко: На наше видання це вплинуло доволі істотно. Це змусило нас подумати про безпеку тих авторів з окупованих територій, з якими ми співпрацювали досі. І в останньому числі «Українського тижня» ми написали про те, що ми закриваємо проект «Щоденники окупації», зокрема, з тих міркувань, щоб не наражати авторів на небезпеку.

Звичайно, ми будемо стежити далі за ситуацією на окупованих територіях. Але журналістські матеріали, написані з того боку, ми в нашому журналі надалі подавати не будемо. На це безпосередньо вплинула історія з арештом Станіслава Васіна.

Це остання крапля, яка надзвичайно зашкодила висвітленню подій на окупованих територіях

​Тетяна Якубович: Переслідування журналістів завжди призводять до посилення інформаційної ізоляції, погіршення постачання інформації. Це саме те, що зараз відбувається з непідконтрольними Україні територіями Донбасу: переслідування Станіслава Васіна – це остання крапля, яка надзвичайно зашкодила висвітленню подій на окупованих територіях. Він один із небагатьох, хто залишався працювати там і дозволяв слухачам, глядачам по всій країні отримувати звідти інформацію. Зараз робота там стала надзвичайно небезпечною, її надзвичайно важко виконувати. Тому країна отримує все менше інформації про життя людей по інший бік лінії зіткнення.

Я вважаю, що це закріплює окупацію, посилює лінію розмежування, що в жодному разі не в інтересах країни. І дуже прикро, що знаходилися люди, що сприяли цьому не лише по той бік лінії розмежування, а й по український бік, які казали, що не потрібно працювати там, що люди, які там працюють, – зрадники (згадаємо ситуацію зі сайтом «Миротворець»). Отримувати інформацію звідти для українського суспільства дуже важливо, і робити це зараз вкрай складно, не в останню чергу через те, що затриманий Станіслав Васін.

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