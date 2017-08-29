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Донецкий журналист Станислав Асеев (Васин), захваченный группировкой «ДНР» еще в начале июня, жив и о его освобождении постоянно ведутся переговоры. Украинские власти подключили к переговорам международные организации ООН и ОБСЕ. Станислав делал материалы из оккупированного Донецка и для Радио Свобода: они звучали в эфире Радио Донбасс.Реалии. Группировка «ДНР» обвиняет его в «шпионаже».​

​Станислав Асеев находится в Донецке «на подвале». Недавно он перенес обострение хронического заболевания легких. Но к нему допустили маму, здоровье пошло на поправку, рассказывает народный депутат 7-8 созывов, однокурсник Станислава Асеева Егор Фирсов. По его словам, к переговорам по освобождению подключились международные организации ООН и ОБСЕ. Но ни одного международного представителя так и не допустили к журналисту.

Фирсов: дело чести – вытащить Станислава из «подвала»

В ближайшее время ожидается, что ему должны вынести некий приговор

Станислав Асеев работал под псевдонимом Васин. Он жил в Донецке и имел мужество делать правдивые материалы, разоблачающие боевиков – там этого достаточно, чтобы попасть за решетку, говорит Егор Фирсов.

«В ближайшее время ожидается, что ему должны вынести некий приговор», – рассказывает Егор Фирсов, который является основным источником информации о Станиславе фактически со дня его исчезновения 2 июня. Фирсов как раз и был тем, кто первым сообщил об исчезновении Асеева.

«Как мы и предполагали, журналисту «шьют» шпионаж, – говорит бывший депутат. – Стас был журналистом, делал заметки, публикации, у него были блокноты со своими мыслями. И вот захватывают журналиста и говорят, что он – шпион от украинской стороны. Дело чести – вытащить Станислава из «подвала», потому что даже тюрьмой это нельзя назвать».

Переговоры об освобождении пока безуспешны

Основная платформа для переговоров по обмену пленными – Минск. Но, в случае со Станиславом Асеевым, должных результатов эта платформа пока не приносит, считает глава гражданской организации по освобождению пленных «Патриот» Олег Котенко.

По его мнению, в случае с Асеевым боевики держат паузу для того, чтобы поднять цену и, возможно, даже выменять его на гражданина России. У кураторов боевиков есть специальные эксперты, которые ведут торг пленными, рассказывает Олег Котенко:

«Мы за него пытаемся и официально и неофициально бороться. Официально это в Минске, неофициально – мы вносим удерживающим Стаса различные предложения, чтобы его обменяли».

По словам Котенко, местонахождение Асеева известно. Но назвать его отказывается: «Чтобы не перепрятали».

Сейчас с сепаратистами нечего вести переговоры. Мы ведем переговоры с теми людьми, которые близки к России

«Сейчас с сепаратистами нечего вести переговоры. Мы ведем переговоры с теми людьми, которые близки к России. Есть отдельные люди, кураторы, которые ведут это направление. Возможно, удастся договориться о чем-то с террористами, потому что они тоже заинтересованы в возврате своих людей», – добавляет Олег Котенко.

16 июля группировка «ДНР» признала, что Станислав Асеев задержан так называемым «министерством госбесопасности».

Освободить Станислава Асеева призвал, в частности, главный редактор Радио Свободная Европа / Радио Свобода Ненад Пеич, международная организация «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов (США) и «Международная амнистия».

Группировку «ДНР» призывают показать видео с Асеевым, чтобы доказать, что он жив.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)