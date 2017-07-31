Бойовиків закликають показати відео з Асєєвим, щоб довести, що він живий

Група зі звільнення військовополонених «Патріот» закликає бойовиків угруповання «ДНР» показати інтерв’ю з журналістом і автором радіо «Донбас.Реалії» Станіславом Асєєвим, щоб переконатися, що він живий.

Як заявив в ефірі радіо «Донбас.Реалії» координатор групи Олег Котенко, три тижні тому група отримала інформацію про сильне побиття Асєєва і про те, що до нього викликали лікаря. За останніми даними від підтримуваних Росією бойовиків, які отримала група, стан здоров’я Асєєва покращився.

«Ми наполягаємо на тому, щоб його показали в інтерв’ю. Тобто, його зізнання або щось інше. Неважливо що, нам потрібно бачити, що він живий. Тому що були такі моменти, коли людину били, і були летальні випадки», – сказав Котенко.

Раніше екс-депутат Верховної Ради України Єгор Фірсов заявляв про серйозне погіршення стану здоров’я журналіста Станіслава Асєєва і про те, що його, ймовірно, катували.

16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.

Зв’язок з донецьким блогером і автором Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера.

До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».

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