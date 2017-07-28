В ОБСЄ закликали звільнити журналіста Асєєва, затриманого бойовиками

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликає до негайного звільнення затриманого бойовиками з угруповання «ДНР» у Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

«Закликаю всіх причетних негайно звільнити Станіслава Асєєва. Журналісти й інші працівники ЗМІ мають бути вільними у висловлюванні своїх поглядів і безперешкодно виконувати свою роботу», – йдеться в заяві представника ОБСЄ, оприлюдненій 28 липня прес-службою організації.

Раніше з вимогами негайно звільнити Станіслава Асєєва, відомого за псевдонімом Станіслав Васін, вже виступила низка міжнародних журналістських і правозахисних організацій.

Угруповання «ДНР», за повідомленнями, лише 16 липня визнало, що зниклий іще 2 червня Асєєв перебуває в нього за ґратами, а доти заявляло, що нічого не знає про нього, і навіть демонстративно «оголошувало в розшук». Сепаратисти звинувачують журналіста у «шпигунстві», за що можуть незаконно «засудити» до позбавлення волі на 12–14 років. Припускають, що чи не єдиним шансом звільнити його є обмін полоненими і заручниками.

Станіслав Асєєв (Васін), живучи на окупованій території, співпрацював із низкою українських ЗМІ, зокрема «Дзеркалом тижня. Україна», «Українським тижнем» і проектом Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.

28 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив про серйозне погіршення стану здоров’я донецького блогера й автора Радіо Донбас.Реалії Станіслава Асєєва.