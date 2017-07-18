НСЖУ закликала посилити тиск на сепаратистів задля звільнення журналіста Асєєва

Національна спілка журналістів України закликала посилити тиск на мінських переговорах на представників незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, з метою визволення з його полону блогера і журналіста Станіслава Асєєва.

За даними спілки, стан здоров’я журналіста викликає тривогу, і він може не дожити до очікуваного обміну полоненими.

Остання інформація, яка надходить із окупованої території, може свідчити про загрозу життю Асєєва, мовиться в заяві.

Крім того, голова громадської організації «Група «Патріот» (Центр визволення заручників) Олег Котенко теж припускає, що Станіслава Асєєва, відомого також під літературним псевдонімом Станіслав Васін, могли сильно катувати. «Ми побоюємося, що стан заручника зараз дуже поганий. Через це його не показують, посилаються, начебто його у них нема», – звернув увагу активіст.

«НСЖУ переконана: арешт українського журналіста та інших людей, із якими він підтримував контакт, – свідчення тотальних утисків свободи слова та свободи думки на окупованій частині Донбасу. Підконтрольні Росії «силовики» вистежують блогерів та фрілансерів, які працюють для українських медіа, навіть якщо люди пишуть про те, як малолюдно стало на вулицях Донецька», – мовиться в заяві спілки. В НСЖУ також наголосили, що сам факт співробітництва з українськими ЗМІ є достатньою підставою для арешту в угрупованнях «ДНР» чи «ЛНР».

Попередніми днями з вимогами негайно звільнити Станіслава Асєєва вже виступила низка міжнародних журналістських і правозахисних організацій.

Угруповання «ДНР», за повідомленнями, лише 16 липня визнало, що зниклий іще 2 червня Асєєв перебуває в нього за ґратами, а доти заявляло, що нічого не знає про нього, і навіть демонстративно «оголошувало в розшук». Сепаратисти звинувачують журналіста у «шпигунстві», за що можуть незаконно «засудити» до позбавлення волі на 12–14 років. Припускають, що чи не єдиним шансом звільнити його є обмін полоненими і заручниками.

Станіслав Асєєв (Васін), живучи на окупованій території, співпрацював із низкою українських ЗМІ, зокрема «Дзеркалом тижня. Україна», «Українським тижнем» і проектом Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.