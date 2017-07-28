Стан здоров’я журналіста Асєєва серйозно погіршився – Фірсов

Екс-депутат Верховної Ради України Єгор Фірсов заявляє про серйозне погіршення стану здоров’я журналіста Станіслава Асєєва, відомого за псевдонімом Станіслав Васін, якого затримали бойовики угруповання «ДНР».

«Не хотілося засмучувати, але і мовчати не можу. У Стаса істотні проблеми зі здоров’ям. Він дуже схуд. Ймовірно, він відчув на собі тортури, і саме тому про його арешт повідомили лише через місяць. Стас ніколи не відрізнявся міцним здоров’ям, незважаючи на те, що він не мав шкідливих звичок і займався спортом. Пару разів на рік сидів на антибіотиках, оскільки його хронічний бронхіт переходив у запалення легенів», – написав Фірсов у Facebook.

За його інформацією, у журналіста немає необхідних медикаментів, а бойовики, які його затримали, відмовляються йому їх передати. «Також, до Стаса, як і раніше, не мають доступу представники міжнародних організацій, які могли б отримати точне уявлення про його стан здоров'я», – додав екс-депутат.

У коментарях до повідомлення Фірсов написав, що ця інформація в нього від матері Асєєва і його адвоката.

16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання у заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.

Зв’язок з донецьким блогером і автором Радіо Донбас.Реалії Станіславом Васіним (Асєєвим) зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв, і на засіданні контактної групи в Мінську 19 липня знову заявили, що перевіряють інформацію про утримання журналіста.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера.

До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».