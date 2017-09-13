На Майдані в Києві мітингують на підтримку засудженого в Криму Чийгоза

На майдані Незалежності в Києві відбувається акція на підтримку засудженого в анексованому Криму одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

У заході беруть участь представники громадських організацій, правозахисники, народні депутати України, кримчани, які були змушені залишити півострів після його анексії, і жителі української столиці.

Частина мітингувальників прийшли з плакатами із портретом Ахтема Чийгоза і написами, які закликають до його звільнення.

Тим часом, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook опублікував звернення Чийгоза із Сімферопольського СІЗО до учасників мітингу.

«Як їх (владу Росії – ред.) дратує, лякає істинний патріотизм, який їм не зрозумілий і не притаманний. Їм зручно прикриватися лжепатріотизмом, просоченим гнилим націонал-шовінізмом, які насаджуються ними не тільки своєму народові. Кожен кримський татарин, кожен українець повинен розуміти, що наше право на свободу, гідне життя і любов до Батьківщини є небезпекою для російської влади», – заявляє Чийгоз.

Вирок, винесений проти нього в суді анексованого Криму, Чийгоз назвав таким, що «увібрав у себе безвихідь і злобу колаборантів».

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень» у справі про сутички, що сталися 26 лютого 2014 року між учасниками мітингів з одного боку прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Він відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.

Українська влада засудила це рішення і закликала світову спільноту посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити переслідування в анексованому Криму.

За негайне звільнення Чийгоза висловилися низка організацій, громадських активістів, правозахисників.

Європейський союз і низка іноземних держав, зокрема Велика Британія, Польща, Туреччина, Канада, США, також засудили вирок, винесений Чийгозу.