У ЄС засудили російські «вибори» в Севастополі і вирок Чийгозові

У Європейському союзі засудили влаштовані Росією в окупованому українському Севастополі «вибори» і вирок, винесений кримськотатарському діячеві Ахтему Чийгозові підконтрольним Росії кримським судом.

Як заявила речниця Європейської служби зовнішніх дій Мая Коціянчич, Європейський союз не визнав незаконної анексії Криму і Севастополя Росією і відтак не визнає і влаштування там російських «виборів».

«Будь-хто, «обраний» на Кримському півострові, хто буде претендувати на «представництво» Криму і Севастополя, не буде визнаний представником цих територій, що є українські. Європейський союз і далі непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України», – мовиться в заяві з цього приводу.

В іншій заяві, з приводу винесення підконтрольним Москві «верховним судом» у системі насадженої у Криму російської влади «вироку» у вісім років позбавлення волі заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемові Чийгозу, мовиться, що ЄС знову наполягає на його звільненні.

Євросоюз також очікує негайного зняття звинувачень із іншого заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, мовиться в заяві.

«Заборона діяльності Меджлісу, органу самоврядування (кримських татар), і переслідування їхніх лідерів становлять серйозні і неприйнятні порушення їхніх прав», – заявили в ЄС.

Також у Євросоюзі повторили, що й далі дотримуються позиції, що всі незаконно затримані громадяни України у Криму і в Росії мають бути негайно звільнені.

Раніше в понеділок підконтрольний Кремлеві верховний суд окупованого Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років колонії загального режиму. Його звинуватили в «організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством і знищенням майна», під час протистояння 26 лютого 2014 року. Тоді кримські татари брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі, їм протистояли активісти партії «Русское единство». Між учасниками сталися сутички. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 осіб зазнали тілесних ушкоджень. Чийгоз відкидає свою вину і називає справу політично мотивованою.

У неділю Росія, що окупувала український Крим і місто Севастополь, влаштувала на українській території Севастополя незаконні «вибори губернатора», «довибори депутата законодавчих зборів міста Севастополя», а також «довибори депутатів окремих муніципалітетів» цього міста.

Обидві події вже викликали засудження в Україні і за кордоном.