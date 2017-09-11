Суд окупованого Криму виніс вирок Чийгозу – 8 років колонії загального режиму

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років колонії загального режиму. Таке рішення суд ухвалив 11 вересня, передає Крим.Реалії.

Будівлю суду, де мав бути оголошений вирок Чийгозу, вранці перегородили металевими парканами і «живим ланцюгом» з російських поліцейських. Увійти на площу перед судом можна було лише через металодетектор.

Адвокат Ахтема Чийгоза Микола Полозов і дочка одного з лідерів кримських татар в Facebook опублікували фото і відео, зроблені біля будівлі суду перед початком судового засідання.

Після окупації Криму Росією на півострові стали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Їм протистояли активісти партії «Русское единство», якою тоді керував нинішній голова російської влади Криму Сергій Аксьонов. Між учасниками сталися сутички. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 осіб зазнали тілесних ушкоджень.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Російська влада окупованого Криму звинувачує Чийгоза в «організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством і знищенням майна». Він відкидає свою вину і називає справу політично мотивованою.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядав в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо Ахтема Чийгоза, звинуваченого в «організації заворушень», і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі, звинувачених в «участі в заворушеннях».