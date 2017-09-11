Рада Європи: вирок Чийгозу є незаконним

У Раді Європи вважають, що обвинувальний вирок одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу, винесений в анексованому Криму, є незаконним.

«Чийгоз фактично був засуджений за порушення закону, який на момент тих подій, (стосовно яких проводилося слідство,) не застосовувався», – мовиться у заяві офісу комісара Ради Європи з прав людини Нілса Муйжнієкса.

«Викликають серйозні сумніви щодо сумісності рішення з Конвенцією, яка чітко встановлює, що «ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення внаслідок будь-якого діяння чи бездіяльності, що не становили кримінального правопорушення відповідно до національного чи міжнародного права на той час, коли це було вчинене», – додали в офісі.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив до 8 років колонії одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Він справу проти себе називає політично мотивованою.

Після анексії Криму Росією на півострові стали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядав в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо Ахтема Чийгоза, звинуваченого в «організації заворушень», і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі, звинувачених в «участі в заворушеннях».

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