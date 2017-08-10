Порошенко: українська влада робить все для звільнення Чийгоза

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українська влада продовжує робити все для звільнення одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза.

При цьому Порошенко не уточнив, що саме робить влада для звільнення Чийгоза.

«Судять тих, хто відстоював закони країни, міжнародні норми, правила. Судилище влаштовує країна-окупант, у якої немає на це права». Ці слова Ахтема Чийгоза, які він виголосив в останній промові перед вироком, повністю відображають злочинний характер судилища, який влаштувала Росія проти українців та кримських татар, які виступили на захист своєї Батьківщини», – написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Він також додав, що пишається мужністю і силою духу Чийгоза.

7 серпня прокуратура попросила суд призначити для обвинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з відбуванням у колонії загального режиму. Суд винесе вирок Чийгозу 11 вересня.

У МЗС України зажадали від російської влади припинити переслідування Ахтема Чийгоза.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.