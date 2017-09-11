МЗС висловлює «рішучий протест» через вирок Чийгозу

Міністерство закордонних справ України висловлює «рішучий протест» владі Росії через вирок, оголошений судом анексованого Криму одному з лідерів кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.

«Вісім років. Фарс. Черговий злочин окупанта. Висловлюємо рішучий протест російській стороні і боремось далі за Ахтема», – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень». Справа стосувалася сутичок, що сталися 26 лютого 2014 року під час мітингів з одного боку прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 людей були поранені.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Він відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.

Президент України Петро Порошенко розкритикував владу Росії за засудження одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, назвавши його справу «черговим вироком Росії».