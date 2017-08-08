Прокуратура АРК: двох свідків у «справі Чийгоза» в Україні судитимуть за державну зраду

У прокуратурі Криму при Генпрокуратурі України заявляють, що щодо двох колишніх депутатів Верховної Ради АРК Сергія Цекова і Ольги Ковітіді, які є свідками у справі одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза, направили до суду обвинувальні акти за державну зраду. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомили в прокуратурі АРК.

«Прізвища інших «свідків» коментувати недоцільно, оскільки це керівники окупаційної влади. В результаті ми бачимо чергове безпідставне обвинувачення і утиск за політичні погляди. Оскільки досудове розслідування триває, подробиці допиту свідків не підлягають розголошенню. Можу сказали тільки одне – громадянин України Ахтем Чийгоз брав участь у мирному мітингу в підтримку територіальної цілісності країни, не порушуючи національного законодавства», – сказав прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

У відомстві нагадали, що прокуратура Автономної Республіки Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо подій 26 лютого 2014 року.

Цеков і Ковітіді є свідками з боку сторони обвинувачення у справі Ахтема Чийгоза.

7 серпня прокуратура попросила суд призначити дляАхтема Чайгоза покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з відбуванням у колонії загального режиму. У МЗС України у відповідь на це вкотре зажадали від російської влади припинити переслідування Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в межах «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – по заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі.