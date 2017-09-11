Конгрес національних громад України закликав посилити тиск на Росію через вирок Чийгозу

Обвинувальний вирок одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу, винесений в анексованому Криму, є «політично мотивованим, неправомірним з точки зору права і заснованим на помилкових свідченнях». Про це йдеться у заяві Конгресу національних громад України, оприлюдненій головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим 11 вересня.

В організації зазначили, що «справа Ахтема Чийгоза» «є яскравою ілюстрацією правового нігілізму і цинізму окупаційної влади».

«Конгрес національних громад України закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію і підконтрольну Кремлю владу Криму, щоб домогтися припинення політичних переслідувань і перегляду раніше винесених судових рішень, а також, як невідкладний захід, – зробити можливою роботу українських і міжнародних моніторингових та правозахисних місій у Криму. Ми вимагаємо скасування вироку і негайного звільнення Ахтема Чийгоза та інших політв'язнів», – йдеться в документі.

Як повідомляється, Конгрес національних громад України з перших днів російської анексії Криму проводить моніторинг порушень прав національних меншин на території півострова, ідеологічно мотивованого насильства, вандалізму та інших проявів ксенофобії, викрадень, арештів, які підтверджують, що «репресії та насильство мають системний характер» в анексованому Криму.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив до 8 років колонії одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.