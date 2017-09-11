МЗС закликає Росію зупинити репресії в Криму, а світ – посилити тиск на Кремль

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, засудженого 11 вересня судом анексованого Криму до восьми років позбавлення волі. У своїй заяві МЗС також вимагає від Москви припинити репресії проти кримських татар і українців на території окупованого Криму та відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

Світову спільноту зовнішньополітичне відомство України закликало «послідовно реагувати на цинічні порушення прав людини в Криму та посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль з метою повернення держави-агресора в міжнародно-правове поле».

«Розправа російських окупантів із заступником uолови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом за його підтримку територіальної цілісності України та боротьбу за права людини є черговим проявом репресивної політики Росії на Кримському півострові з метою придушення інакомислення та опозиції кремлівському режиму, дискримінації кримських татар», – йдеться в заяві МЗС.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень». Справа стосувалася сутичок, що сталися 26 лютого 2014 року під час мітингів з одного боку прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 людей були поранені.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Він відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.

Президент України Петро Порошенко розкритикував владу Росії за засудження одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, назвавши його справу «черговим вироком Росії».