Порошенко: справа Чийгоза є черговим вироком Росії

Президент України Петро Порошенко розкритикував владу Росії за засудження одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, назвавши його справу «черговим вироком Росії».

«Справа Ахтема Чийгоза – черговий вирок Росії, яка на найвищому міжнародному рівні – ООН – визнана окупантом. Можна незаконно обмежити свободу, але волю і правду ніколи не зломити! Можна окупувати чужу землю, але вона горітиме під ногами і пектиме – аж до її звільнення», – написав Порошенко у Facebook.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень». Справа стосувалася сутичок, що сталися 26 лютого 2014 року під час мітингів з одного боку прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі. Як заявляє російське слідство, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 людей були поранені. Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Він відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.