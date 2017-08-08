На засіданні суду в Криму адвокат Полозов попросив виправдати Чийгоза

У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму адвокат Микола Полозов попросив суддю винести виправдувальне рішення у справі одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, також адвокат попросив «винести окрему ухвалу за неправдиві свідчення щодо свідка Ейваза Умерова».

«Це процес проти всіх кримських татар. Але за більш ніж рік цього процесу, я дійшов висновку, що кримські татари і навіть Ахтем Чийгоз вільніші, ніж ми з вами», – зазначив Микола Полозов.

За словами адвоката Олександра Лісового, Ахтем Чийгоз «був обраний на роль жертви з метою демонстрації сили і контролю щодо кримських татар».

Лісовий закликав суд давати оцінку «тільки доказам, а не думкам слідчого».

При цьому він звернув увагу суду на те, що об’єктом злочину може бути тільки громадська безпека Росії, проте, за час суду звинувачення жодного разу не пояснило, який стосунок має Росія до подій 26 лютого 2014 року в Сімферополі.

Крім того, адвокат Лісовий наголосив на неприпустимості зворотної дії закону, закріпленої в статті 54 Конституції Росії.

У зв’язку з регламентом роботи СІЗО чергове судове засідання у справі Ахтема Чийгоза завершилося, суд продовжиться 9 серпня о 09.30 ранку.

7 серпня прокуратура попросила суд призначити для обвинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з відбуванням у колонії загального режиму.

У МЗС України зажадали від російської влади припинити переслідування Ахтема Чийгоза.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.