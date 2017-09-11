Amnesty International вимагає негайно звільнити Чийгоза

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні вимагає негайно звільнити засудженого в анексованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

«Несправедливий судовий процес проти Ахтема Чийгоза є кульмінацією в низці сфальсифікованих і демонстративно помилкових кримінальних та адміністративних справ, ініційованих окупаційною російською владою проти членів кримськотатарської громади», – цитує прес-служба директора Amnesty International в Україні Оксану Покальчук.

Покальчук зазначила, що російська влада «знову здійснює репресії у Криму, кидаючи за грати людину, яка за свідченнями очевидців і відеозаписів, намагався заспокоїти натовп, щоб запобігти насильству».

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив до 8 років колонії одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, його звинуватили в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року.

Президент України Петро Порошенко назвав справу Ахтема Чийгоза «черговим вироком Росії, яку ООН визнала окупантом».

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство».

«Справу Чийгоза» російський суд розглядав у рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.