МЗС засудило російські «вибори» в Севастополі

Міністерство закордонних справ України засудило низку незаконних «виборів», які влаштувала Росія на окупованій частині української території, в місті Севастополі.

«Україна рішуче засуджує організацію Росією 10 вересня 2017 року на території тимчасово окупованого нею міста Севастополь (Автономна Республіка Крим) незаконних виборів «губернатора», «довиборів депутата законодавчих зборів міста Севастополя», а також «довиборів депутатів окремих муніципалітетів» цього міста. Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Підкреслюємо, що будь-які кроки, спрямовані на легітимізацію незаконної окупації частини суверенної території України, не створюють жодних правових наслідків щодо конституційно закріпленого статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як частини території України», – наголошено в заяві МЗС.

Крім того, в заяві нагадано, що проведення цих «виборів» є «черговим грубим порушенням Москвою основоположних норм і принципів міжнародного права, закріплених, у тому числі, у Статуті ООН, а також резолюцій Генеральної асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року та «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, Гельсінського заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 01 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05 грудня 1994 року, зобов’язань Росії за багатосторонніми та двосторонніми міжнародними договорами».

При цьому в Києві наголосили: «всі особи, які брали участь у підготовці та проведенні незаконних виборів на суверенній території Української держави, будуть притягнуті до відповідальності згідно із законодавством України».

Україна також закликала іноземні держави та міжнародні організації «чітко заявити про невизнання результатів так званих виборів у тимчасово окупованому місті Севастополі, не підтримувати жодних контактів із представниками місцевої окупаційної адміністрації ані на двосторонньому рівні, ані в рамках багатосторонніх форумів, а також посилити консолідований тиск на Росію, в тому числі шляхом розширення санкцій, з метою її повернення у міжнародно-правове поле, припинення незаконної окупації частини суверенної території України, здійснення актів збройної агресії на Донбасі, виведення окупаційних військ із території нашої держави».

У неділю, в день влаштованих Росією в українському Севастополі «виборів», МЗС України вже висловлювали протест проти цієї незаконної акції як «нікчемної за суттю і змістом».

Про невизнання цих «виборів», як і всіх попередніх незаконних російських «виборів» у Криму, вже заявляли, зокрема, в Європейському союзі.