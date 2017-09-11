На виборах голів регіонів у Росії перемагають кандидати із владної партії

На виборах губернаторів, що відбулися в Росії 10 вересня, в єдиний день голосування в 16 регіонах, за попередніми даними ЦВК Росії, лідирують кандидати від владної партії «Єдина Росія».

Явка на губернаторських виборах склала від 30 до приблизно 50 відсотків. Лідером з активності виборців стала Мордовія. Там в голосуванні взяли участь більше ніж 70 відсотків виборців. Найнижчий показник в Карелії – 23,5%.

В анексованому Криму російська влада також провела «вибори» губернатора анексованого Росією Севастополя, які в МЗС України назвали «нікчемними за суттю і змістом». На них переміг кандидат від «Єдиної Росії» Дмитро Овсянников.

У семи регіонах Росії перемогу здобули тимчасові голови регіонів, призначені президентом Росії Володимиром Путіним минулої зими і навесні.

Влада Росії заявляє про відсутність серйозних порушень на виборах. Водночас у русі на захист прав виборців «Голос» заявили про наявність фактів, які свідчать про фальсифікації на виборах. Зокрема, вкидання бюлетенів були зафіксовані в Калінінградській, Саратовській областях і Краснодарському краї Росії.

10 вересня вибори різних рівнів пройшли у 82-х із 85-ти регіонів Росії, за винятком Санкт-Петербурга, Інгушетії і Магаданської області.

Загалом у перебігу виборчих кампаній у Росії обирали голів 16 регіонів і депутатів шести законодавчих зборів. Крім того, відбулося 230 референдумів місцевого рівня. Всього у виборах беруть участь понад 40 партій. У російській столиці Москві пройшли вибори рад депутатів у 125 районах.