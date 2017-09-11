Російська опозиція заявляє, що 200 її кандидатів перемагають на виборах у Москві

У Москві на муніципальних виборах незалежні кандидати, яких підтримав штаб Дмитра Гудкова, партія «Яблуко» і ПАРНАС, за попередніми даними, отримують більшість у 14 районах столиці Росії, повідомляє «Новая газета».

Зокрема, опозиціонер Ілля Яшин і представники руху «Солідарність», які балотувалися як самовисуванці отримали сім із десяти місць у раді депутатів Красносельського району. Інший опозиційний кандидат Ілля Азар заявив про перемогу в першому виборчому окрузі Хамовників. Опозиція також заявляє про отримання всіх мандатів у Гагарінському районі, де голосував президент Росії Володимир Путін.

У прес-службі партії «Яблуко» повідомили, що, за останніми даними, 180 кандидатів в 51 окрузі, стають державними депутатами від партії в Москві. Голова московського відділення партії Сергій Мітрохін висловив сподівання, що отриманих мандатів буде досить для подолання кандидатом від партії «муніципального фільтра» на виборах мера столиці в 2018 році.

Всього на виборах у Москві 10 вересня обирали 1502 муніципальних депутатів. Підсумкова явка складе близько 15 відсотків, заявив голова московського виборчкому Віктор Горбунов. Перемагають в основному кандидати від «Єдиної Росії», додав він.

Центральна виборча комісія Росії заявляє, що не зафіксувала серйозних порушень в ході московських виборів. Однак опозиція і незалежні спостерігачі скаржилися на масштабне голосування вдома, вкидання бюлетенів і занижену владою явку, зазначає російське видання РБК.

Рух на захист прав виборців «Голос» нарахував у Москві 284 порушення в ході голосування. За словами співголови руху Григорія Мельконьянца, в основному вони були пов’язані з діями соціальних працівників при голосуванні вдома. Також були зафіксовані випадки підкупу за допомогою лотерей і конкурсів. У «Голосі» назвали вибори в Москві «найбільшим розчаруванням».

10 вересня вибори різних рівнів відбулися у 82-х із 85-ти регіонів Росії, за винятком Санкт-Петербурга, Інгушетії і Магаданської області.

Загалом у ході виборчих кампаній в Росії обирають голів 16 регіонів і депутатів 6 законодавчих зборів. Крім того, відбувається 230 референдумів місцевого рівня. Всього у виборах беруть участь понад 40 партій. У російській столиці Москві відбулися вибори рад депутатів у 125 районах.

Центральна виборча комісія Росії повідомила про рекордно низьку явку виборців, загалом по країні вона склала близько 29 відсотків.

За попередніми даними, владна партія «Єдина Росія» перемагає на місцевих виборах у російських регіонах.