МЗС: російські вибори в Криму порушують міжнародне право і закони України

Міністерство закордонних справ України не визнає вибори в анексованому Криму та вважає це порушенням міжнародного права і законів України.

«Україна не визнає будь-яких «виборчих процесів» в окупованому Криму. Грубе порушення РФ міжнародного права та законів України», – написала речник відомства Мар'яна Беца у twitter.

В анексованому Севастополі 10 вересня відбулися вибори підконтрольного Кремлю губернатора міста. На цей же день були призначені довибори одного депутата російського парламенту міста.

Також 10 вересня депутатів підконтрольних Кремлю місцевих рад обирали у п'яти населених пунктах півострова, включаючи Сімферополь.

На вулицях Севастополя напередодні виборів підконтрольного Кремлю губернатора міста, всупереч оголошеному «Дню тиші», залишилася велика кількість агітаційних білбордів.

Прес-секретар Європейської служби зовнішніх дій Майя Косьянчич 8 вересня повідомила, що ЄС не визнає виборів російського губернатора Севастополя.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».