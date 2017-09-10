Росія: в Москві затримали активістів в костюмах рака і оленя

У Росії в Москві на Тверській вулиці поліція затримала двох активістів руху «Відкрита Росія», які вийшли на пікет проти порушень на муніципальних виборах в костюмах рака і оленя.

Як повідомляється на сторінці в Facebook активіста Тимура Валєєва, затриманих активістів відвезли у відділення поліції.

Раніше рух «Відкрита Росія», який веде моніторинг порушень на виборах в Москві і регіонах, повідомляв про махінації під час проведення голосування вдома та інших незаконних діях в день виборів.

У неділю, 10 вересня, вибори різних рівнів пройдуть у 82-х із 85-ти регіонів Росії, за винятком Санкт-Петербурга, Інгушетії і Магаданської області.

Загалом у перебігу виборчих кампаній в Росії оберуть голів 16 регіонів і депутатів 6 законодавчих зборів. Крім того, відбудеться 230 референдумів місцевого рівня. Всього у виборах беруть участь понад 40 партій. У російській столиці Москві пройдуть вибори рад депутатів у 125 районах.