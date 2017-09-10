В МЗС висловили протест через «вибори» до російських органів влади в Севастополі

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест проти незаконно влаштованих Росією в окупованому українському Севастополі «виборів» до органів російської влади.

«Нікчемні за суттю і змістом», – написала про цей захід речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Україна не визнає будь-які «виборчі процеси» в окупованому Криму. Грубе порушення Росією міжнародного права та законів України», – написала вона у твітері.

У неділю Москва влаштувала чергові незаконні вибори до російських органів влади на окупованій частині території України, в місті Севастополі – там «обирають» «губернатора» міста, що є окремою адміністративною одиницею і в Україні, і з погляду Росії, яка вважає його разом із рештою Криму «своїм», – і одного «депутата» російського «парламенту» міста.

Про невизнання цих «виборів», як і всіх попередніх незаконних російських «виборів» у Криму, вже заявляли, зокрема, в Європейському союзі.