Незаморожений Крим. Росіяни підуть з півострова

(Рубрика «Точка зору»)

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер повідомив, що питання про «заморожування» ситуації довкола анексії Криму не стоїть на порядку денному, і не варто пов'язувати вирішення проблеми Донбасу з проблемою Криму. Простіше кажучи, американський дипломат відповів тим західним політикам, які досі думають про «обмін» Донбасу на Крим.

Цей «обмін» ‒ така ж утопія, як і думка про те, що сама війна на Донбасі була затіяна, щоб відвернути увагу від анексії Криму. Ні, і Крим, і Донбас ‒ це ланки одного ланцюга ‒ спецоперації замаху на український суверенітет. Зовсім не випадково у «кримській промові» Володимира Путіна чітко говорилося про «Новоросію», нібито подаровану більшовиками Україні. Простіше кажучи, східним областям України «надавався» той же історичний статус, що і Криму ‒ адже про півострів теж говорили як про «подарунок» Хрущова. А тоді яка різниця, в який період більшовики відрізали від Росії її «споконвічні» землі. Завдання Кремля ‒ відновлення «історичної справедливості», «збирання російських земель».

У Путіна не вийшло тільки завдяки героїчному спротиву українського народу та економічному тиску Заходу. Якби не цей спротив, якби не економічні проблеми Росії ‒ цілком можливо, що Москва б анексувала окупований схід України точно так само, як і Крим. Адже горезвісні «референдуми» про приєднання до сусідньої країни на окупованих територіях проводили зовсім не випадково ‒ ситуація розвивалася за кримським сценарієм, а потім захлинулася.

Так, Путіну вдалося захопити частину Донбасу ‒ але спочатку йшлося про куди більш серйозну політичну програму. Про схід, про «Новоросію». І тільки після путінської поразки стали народжуватися міфи про те, що насправді російського правителя цікавить лише півострів, на який можна «обміняти» інші ділянки української землі. І що Путін розпочав війну на Донбасі, щоб у світі змирилися із захопленням Криму. Щоб отримати Крим остаточно і безповоротно.

Але Кремль анексував Крим і спробував захопити український схід з однією-єдиною метою ‒ метою знищення України. Саме тому штучне виокремлення ситуації навколо Криму є грубою політичною помилкою.

«Кримнаш» і «крахнаш» скоро стануть синонімами

Не тільки в України, а й у міжнародної спільноти загалом є два важливі завдання: припинення війни на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України, тобто повернення до принципів міжнародного права. І в цьому сенсі Крим нічим не відрізняється від Донбасу. З точки зору міжнародного права та українського законодавства, Крим ‒ невід'ємна частина території України. Те, що Росія вписала чужу територію в свою Конституцію ‒ це проблема Росії. І цю проблему потрібно вирішити самій Росії. Але все інше ‒ це проблема світу, який Росію оточує.

​Ні у російського керівництва, ні у громадян Росії, ні у жителів тимчасово окупованих територій не повинно бути ілюзій щодо стабільності російської присутності на Донбасі й у Криму. Рано чи пізно росіяни підуть. Відсутність ілюзій дозволить зробити правильний вибір всім. І керівництву Росії, яке зрозуміє, що не можна залишатися на місці злочину до нескінченності. І громадянам Росії, для яких поняття «Кримнаш» і «крахнаш» скоро стануть синонімами. І жителям окупованих територій, яким не варто робити ставку на Москву, а жити, як, власне, і живуть в нестабільній ситуації ‒ в очікуванні звільнення або повернення ворожої країни, це вже залежить від політичних уподобань. Тут важлива навіть не оцінка, тут важливе розуміння майбутнього.

А західні політики, які говорять про замороження, якраз ілюзії і створюють ‒ і тим самим множать війни та нещастя. Саме тому настільки важливою є чітка позиція американського Спецпредставника.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

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