У геополітичному протистоянні із Заходом Путін програв Україну – Бузаров

Спершу лідер Франції Емманюель Макрон, разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, закликав припинити вогонь на Донбасі і президента Росії Володимира Путіна, і керівника України Петра Порошенка. Тепер же Макрон приділив персональну увагу саме своєму колишньому співрозмовнику у Версальському палаці Путіну. Емманюель Макрон сказав, що стосовно України є великі розбіжності з Росією, і Франція (а це держава «Нормандської четвірки» і посередник у «мінському процесі») не дозволить, щоб Путіну «все зійшло з рук».