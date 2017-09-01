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01 Вересень 2017, Київ 20:02
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У геополітичному протистоянні із Заходом Путін програв Україну – Бузаров

У геополітичному протистоянні із Заходом Путін програв Україну – Бузаров
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Спершу лідер Франції Емманюель Макрон, разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, закликав припинити вогонь на Донбасі і президента Росії Володимира Путіна, і керівника України Петра Порошенка. Тепер же Макрон приділив персональну увагу саме своєму колишньому співрозмовнику у Версальському палаці Путіну. Емманюель Макрон сказав, що стосовно України є великі розбіжності з Росією, і Франція (а це держава «Нормандської четвірки» і посередник у «мінському процесі») не дозволить, щоб Путіну «все зійшло з рук».

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