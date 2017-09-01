Очікувати загострення на Донбасі перед російськими виборами не варто – екс-прем'єр Росії

Очільник російської партії ПАРНАС, колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов в інтерв’ю Російській редакції Радіо Свобода поділився своїми міркуваннями про те, чого очікувати від українсько-російських відносин найближчим часом.

– Зараз Україна готує закон, де Росія визначається як країна-агресор в зв'язку з подіями на Донбасі. Як Ви гадаєте, якою може бути відповідь Путіна, Кремля? Буде ескалація воєнних дій на Донбасі?

– Я не думаю, що це буде так. Я приблизно розумію логіку українських політиків, які формують це, оскільки вони повинні якісь дії робити щодо захисту своєї території, своєї територіальної цілісності, свого суверенітету. Вони в очах населення цих дій достатньо не роблять, тому вони змушені це робити, безумовно.

– На словах?

– Вони будуть зміцнювати оборону свою. Бачите, зараз вони попросили в Америки зброю летальну, американці близькі до того, щоб цю зброю надати, це посилить рівень їхньої безпеки.

– Це на користь миру – надання зброї Україні?

– Я думаю, що на користь миру. Тому що ті, хто по той бік лінії АТО, вони розумітимуть, що це зброя, яка вирівнює їхню військову міць і військові можливості. Зараз вони не рівні, тому це буде сприяти. Я не думаю, що російська влада в зв'язку з цим підвищить агресію. Я думаю, що до виборів, до березня місяця нічого такого відбуватися не буде, не дивлячись на те, що багато хто припускає, що Путіну потрібен новий якийсь ефект напередодні виборів, я думаю, що він цього робити не буде. Після виборів у перші дні, як ми пам'ятаємо, у 2012 році і до цього, тоді починається агресія. Щойно він увійшов до Кремля з новим мандатом, накопичені справи якнайшвидше треба зробити, щоб потім люди забули до наступних виборів. Тоді можна чекати агресивних дій вже навесні наступного року. Зараз я не думаю, що щось таке буде відбуватися.

– Ваші колеги з «Яблука», партнери демократичні кажуть про Крим, що це все захоплено незаконно, але незрозуміло, як вирішувати, потрібні неординарні якісь способи і так далі. Щось Ви скажете інше, чи теж погодитеся, що це – зависле на десятиліття питання з незрозумілим результатом?

Останні висловлювання лідерів зарубіжних країн підтверджують, що світ ухвалив остаточне рішення щодо російської влади, щодо путінської влади, щодо Криму, щодо Донбасу

– Те, що потрібні неординарні способи – це так. Наскільки питання зависло на десятиліття чи ні – це життя покаже, це пов'язано з російською владою, з її силою й її існуванням. Але – з іншого боку – абсолютно очевидно, останні висловлювання лідерів зарубіжних країн саме це підтверджують, що світ ухвалив остаточне рішення щодо російської влади, щодо путінської влади, щодо Криму, щодо Донбасу.

– А що це за рішення, на Ваш погляд?

Курт Волкер після зустрічі з Сурковим в чіткій формі абсолютно все розповів. Що вибір має зробити Росія. Тому зрозуміла політична позиція всього світу

– Ви, напевно, чули не раз канцлера Меркель. Німеччина і Франція зараз провідні країни, обидва лідери підтвердили свою чітку позицію і щодо Криму, і щодо Донбасу. Це означає, що позиція Євросоюзу буде більш чіткою, це означає, що єдність там буде забезпечена. Ви знаєте, що в Америці є тепер спецпредставник у справах України Курт Волкер. Він зараз зустрічався в Мінську з Сурковим, після цього дав інтерв'ю, де в чіткій формі абсолютно все розповів. Розповів, що вибір має зробити Росія. Тому зрозуміла політична позиція всього світу.

– Тобто тиск на Росію триватиме?

– Звичайно, він триватиме, слабшати не буде, ніхто не збирається йти на жодні компроміси.Тому вони всі прекрасно це розуміють, бізнес розуміє своїх політиків, які пояснюють йому, чому таку політику щодо путінського режиму їм потрібно проводити. Питання тепер уже вирішене. Було багато кроків, коли до цього вони прийшли, але сьогодні ми це бачимо, вже немає сумнівів.

– Путін намагається зламати цю єдину позицію. Був він ось в Угорщині, з Орбаном спілкувався, обходить, шукає слабкі місця.

– Шукав, шукає і буде шукати. Але той же Орбан щоразу голосує за продовження санкцій. Тому що ринок Європейського союзу, Путін завжди ж тисне на економічні, на бізнес-інтереси, ринок Європейського союзу, не кажучи вже про Америку, він дуже важливий, а Росія не є альтернативою. Коли останній закон про санкції був, яка була дискусія щодо Євросоюзу та Америки, ледь не скандал був, все відрегулювали. Так, пом'якшили трохи позицію в цьому законі, що тепер уряд буде проводити консультації, в якій формі будуть обмеження накладати на європейські компанії, що влаштувало європейців, і все. Тому що для Європейського союзу не існує вибору – США чи Росія.

Для ЄС обміняти ринок США на ринок Росії – це незрівнянні, не аналізовані речі взагалі. Це навіть не розглядається як альтернатива. Коли Путін говорить про переключення на Китай – це просто смішно, це піар-акція

Нагадаю, що Росія створює зараз, нинішня путінська Росія, 2,5 відсотка світового ВВП, Сполучені Штати створюють 25 відсотків світового ВВП, Європейський союз так само 25 відсотків.

Для Європейського союзу обміняти ринок США на ринок Росії – це просто незрівнянні, не аналізовані речі взагалі. Тому це навіть не розглядається як якась альтернатива. Коли Путін говорить про переключення на Китай – це просто смішно, це піар-акція.

Немає альтернативи. У нас найбільший обсяг торгівлі з Європейським союзом, величезна частина іноземних інвестицій звідти. Це наш природний партнер, якого ми повинні цінувати так само, як вони повинні цінувати нас. Вони намагаються нас цінувати, але ми не хочемо цього.

Матеріал повністю – на сайті Російської редакції Радіо Свобода