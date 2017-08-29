Заява Меркель і Макрона – останнє попередження Путіну припинити війну на Донбасі – Гай

Гості передачі «Ваша Свобода»: офіцер запасу, керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай; політичний експерт Володимир Фесенко; Григорій Перепелиця, політичний експерт (cкайпом).

Як мінімум до 2019 року (до виборів президента України) Володимир Путін не піде на жодні поступки у конфлікті на Донбасі. Чергове, одинадцяте, перемир’я у цій війні може спіткати доля десяти попередніх. Це констатували у програмі «Ваша Свобода» політичні експерти Володимир Фесенко і Григорій Перепелиця. З господарем Кремля ні в чому не можна бути впевненим на 100 відсотків, зауважив Володимир Фесенко. А Григорій Перепелиця наголосив: «Шкільне перемир’я» на Донбасі – не кінець війни, а її продовження Росією. Як наголосив офіцер запасу, керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай, при всій хиткості й можливій безперспективності чергового перемир’я, останніми днями різко скоротилася кількість обстрілів. Коментуючи звернення канцлера Німеччини і президента Франції до керівників Росії та України, Мирослав Гай наголосив: «Путіна нарешті згадують як прямого учасника конфлікту на Донбасі».

Олександр Лащенко: Виходить, що Петро Порошенко несе таку ж саму відповідальність, як і Путін, за дотримання «шкільного перемир’я». Пане Фесенко, так правильно констатувати чи ні?

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Лідери Німеччини і Франції зберігають дипломатичний нейтралітет. Більше відповідальності з боку Росії. З формальної точки зору, порушення є з обох боків

​Володимир Фесенко: У даному випадку лідери Німеччини і Франції діють, як посередники. Тобто зберігають певний дипломатичний нейтралітет. Але більше відповідальності, більше проблем з боку Росії і контрольованих Росією бойовиків. Проте, з формальної точки зору, порушення є з обох боків. Тому й звернення до обох керівників.

11-е «перемир’я». І жодного (!) не було, яке повністю виконувалося

І Меркель, і Макрон дужне великі сподівання мали у зв’язку з цим «перемир’ям». Ми вже звикли. Це вже 11-е «перемир’я». І жодного (!) не було, яке повністю виконувалося. Жодного! У кращому випадку перші два дні менше стріляли, а потім все знову починалося. Плюс Путін підписався, хай під короткою заявою, але вперше після «Мінська» в лютому 2015 року, під спільним документом, взявши на себе зобов’язання сприяти цьому «перемир’ю». Але не виконується.

– Пане Гай, це «шкільне перемир’я» дотримується бодай мінімально? Кажуть, що нібито інтенсивність обстрілів все-таки зменшилася.

Інтенсивність обстрілів зменшилася суттєво

​Мирослав Гай: Інтенсивність обстрілів зменшилася суттєво. У нас дійсно немає загиблих і немає поранених. І за останній тиждень майже не було таких критичних інцидентів, як місяць тому, коли і до 10 людей нараховували травмованих або загиблих. Не дивлячись на те, що ОБСЄ, Меркель, Макрон дорікають порушенням «перемир’я» російській стороні і ще й до нас звертаються, до учасників процесу, треба чітко зрозуміти, що ми знаходимося на своїй землі, відповідно бійці ЗСУ не можуть чекати і сидіти, якщо їх обстрілюють.

Бойовики отримали поповнення в техніці і ГСМ – чотири дні використовують для того, щоб поповнити свою військову спроможність

Тому що Російська Федерація завжди використовувала «перемир’я», щоб перегрупувати свої війська, провести певні ротації, підвезти ГСМ, зробити спроби прориву, або зайти ДРГ. Вони знають, що з нашого боку, особливо якщо є представники ОБСЄ, буде мінімум протидії. Генштаб знає це все. У нас дуже пильно за цим стежать. І я здивований, коли нам кажуть, що вогонь у відповідь не прописаний у Мінських домовленостях! Бойовики отримали поповнення в техніці і ГСМ – чотири дні використовують для того, щоб поповнити свою військову спроможність.

Найважливіше у заяві, ім’я Путіна нарешті звучить як прямого учасника конфлікту! Меркель не дурепа, і Макрон не глупа людина. Це остання дипломатична спроба попередження. Для дипломатичного кола навіть. Ультиматум: припиніть війну на сході України!

Найважливіше у цій заяві, що ім’я Путіна нарешті звучить як прямого учасника конфлікту! Меркель не дурепа, і Макрон не глупа людина, це розумні люди. Це фактично остання дипломатична спроба попередження. Якщо говорити дипломатичною мовою, то це дуже жорстка заява. Вона для дипломатичного кола агресивна навіть. Це ультиматум: припиніть війну на сході України!

Те, що Порошенку закидають – Україна є учасником, хочемо ми чи не хочемо, але війна ведеться на нашій території. Ми змушені стріляти. Україна вже сто разів довела і неодноразово доводила, що ми готові виконувати Мінські домовленості. На нашій території стоять спостережні вежі ОБСЄ на найголовніших, стратегічних напрямках, висотах. Вони повністю допущені до всіх учасників фронту з українського боку. ОБСЄ має тут повний карт-бланш для пересування. І це з врахуванням того, що ми всі знаємо, що з 2014-2015 років більше 30% людей – це російські офіцери.

– Пане Перепелиця, на Вашу думку, що може бути далі з цим «шкільним перемир’ям» на Донбасі?

Бойові дії будуть продовжуватися на низькому рівні інтенсивності. Росія веде війну на виснаження України

​Григорій Перепелиця: Так його і немає. Де Ви бачили це «шкільне перемир’я»? Учора бойовики обстріляли Майорськ. Нам хіба що доводиться радіти, що нікого не вбили з наших бійців. І то щастя! Але це не кінець війни, це її продовження. Бойові дії будуть продовжуватися на низькому рівні інтенсивності. Це форма ведення бойових дій, яка у бойових статутах називається «систематичні бойові дії». Все буде так само тягнутися, тому що Росія веде війну на виснаження України. Це лягає у формат її політики.

– Пане Фесенко, скільки ще у Путіна ресурсу, щоб оце тягнути, тягнути... і буде 11-е, 25-е, 50-е «перемир’я»? Захід що, знову буде ці звернення робити?

До 2019 року, до часу президентських і парламентських виборів в Україні, Путін не піде на жодні поступки. Російські експерти відверто кажуть: і не сподівайтеся! Нам не вигідно домовлятися по Донбасу. На Росію почнуть тиснути з кримського питання

​Володимир Фесенко: Як мінімум, до 2019 року, до часу президентських і парламентських виборів в Україні, Путін не піде на жодні поступки. Я чув це від російських експертів. Вони відверто кажуть: і не сподівайтеся! Або на наших умовах домовлятися, або прийде новий президент України, який буде згоден домовлятися з нами. Один із російських експертів в одній із дискусій відверто сказав: нам не вигідно домовлятися по Донбасу, тому що це інструмент тиску на Україну, дестабілізація політичної і військової ситуації всередині країни, але якщо буде домовленість щодо розв’язання конфлікту по Донбасу, тоді неминуче постане проблема Криму – на Росію почнуть тиснути з кримського питання.

– Пане Гай, з військово-політичної точки зору цей час на кого більше працює: на Україну чи на агресора Путіна?

Парад був приводом, щоб зібрати всіх в одному місці. Йдуть домовленості. Є альтернативний варіант оборонного альянсу

​Мирослав Гай: Всі гравці намагаються отримати дивіденди з ситуації, яка склалася. Як не дивно, цю ситуацію можна використати у позитивному плані для України зокрема. Ми зараз постійно проводимо безпрецедентні навчання з країнами НАТО, яких не було за всі роки незалежності. Парад був виключно приводом, щоб зібрати всіх в одному місці. Я певен, що йдуть певні домовленості. Можемо зараз бачити, що є альтернативний варіант оборонного альянсу...

Питання в тому, що Росія розхитує соціально-політичну ситуацію, що є, до речі, в їхній доктрині. Це їй вдається. За соціологією, люди хочуть кардинальних, більш різких змін вже зараз. Це складно зробити, тим більше в умовах війни. Тим більше, будь-яка жертва, будь-яка смерть нашого бійця на фронті негативно відбивається на рейтингу діючої влади.