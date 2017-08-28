Меркель і Макрон закликали Путіна і Порошенка виконати зобов’язання про припинення вогню

Канцлер Німеччини і президент Франції закликали президентів Росії і України повністю виконати свої зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню, мовиться у спільному зверненні Анґели Меркель і Емманюеля Макрона до Володимира Путіна і Петра Порошенка.

Західні учасники «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу закликають керівників Росії і України чітко і ясно виступити на підтримку припинення вогню і забезпечити спрямування належних інструкцій про це військовим та іншим силам на місцях.

Меркель і Макрон нагадують Путіну і Порошенкові, що, незважаючи на спільну підтримку всіх чотирьох, проголошений у Тристоронній контактній групі режим припинення вогню не повністю дотримується. «Далі тривають численні порушення режиму припинення вогню, в тому числі з застосуванням важких озброєнь. Моніторингова місія ОБСЄ далі зазнає погроз своїм працівникам і обмеження свободи пересування, особливо в регіонах, що не контролюються урядом України», – мовиться у зверненні.

«Ми продовжимо стежити за ситуацією наступними днями», – попередили керівники Німеччини і Франції.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група за результатами телефонної розмови чотирьох керівників у «нормандському форматі» попередньої ночі і їхньої спільної заяви, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.