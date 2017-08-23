У Мінську домовилися про «шкільне перемир’я» на Донбасі від 25 серпня

Мінськ – 23 серпня у Мінську відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Засідання пройшло після телефонної розмови керівників України, Німеччини, Франції і Росії в так званому «Нормандському форматі», які висловили свою підтримку оголошенню режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року.

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За підсумками нинішніх переговорів була ухвалена заява Тристоронньої контактної групи про підтримку безстрокового зупинення вогню з опівночі 25 серпня.

Заяву процитував модератор на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік: «Із 00 годин 25 серпня сторони зобов’язуються зробити усі необхідні кроки для забезпечення стійкого режиму зупинення вогню».

Сторони також зобов’язалися надати доступ місії ОБСЄ на усій території для моніторингу дотримання режиму тиші.

Представник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік заявив про особливу значущість позиції лідерів країн «Нормандської четвірки» щодо перемир’я на Донбасі, висловлену напередодні засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

«Це дійсно якісно новий момент, що ми мали підтримку до нашого рішення вчора від лідерів «норманського формату». Такого раніше не було», – сказав Сайдік.

«Шкільне перемир’я» у 2015 році тривало 6 тижнів

Вперше ТКГ ухвалила рішення про зупинення вогню перед початком навчання школярів у 2015-му. Тоді режим тиші протримався майже 6 тижнів. Мартін Сайдік має надію, що цього разу зупинення вогню буде діяти постійно.

Представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко нарахувала, що це вже дванадцята спільна заява про перемир’я на Донбасі. «На жаль, жодна з них не протрималася й кількох днів, але все ж знижувалися рівень напруги і ескалації, а кожне врятоване життя варте того, аби домовлятися», – зазначила Геращенко.

Літо було не таким гарячим, як ми боялися -- Сайдік

Щодо безпекової ситуації на лінії зіткнення на Донбасі взагалі, то тут посол Мартін Сайдік висловив стриманий оптимізм.

«Вважаю, що це літо не було таким гарячим, як ми боялися. Цьому сприяло запровадження «хлібного перемир’я». Це дуже важливо. І я сподіваюся, що з цією підтримкою від лідерів «нормандського формату» будуть ухвалені рішення, щоб забезпечити безперебійне безтермінове зупинення вогню».

Сторони також обговорили деталі розведення сил і засобів ураження у Станиці Луганській та створення нових зон безпеки на лінії зіткнення. Сайдік поки що відмовився називати, яких конкретно, відомо, що наразі діє дві зони безпеки Петрівське та Золоте, а взагалі розмова йде про 12 таких зон.

Переговори про обмін полоненими – без прогресу

Останні місяці у Мінську вели переговори про обмін полоненими у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі.

Наразі у полоні російсько-гібридних сил перебуває 137 громадян України, бойовики вимагають в обмін на них звільнити 600 осіб.

Для української делегації звільнення полонених бійців – принципове і пріоритетне питання, вона готова до компромісів.

Проте представники бойовиків наполягають на політичних питаннях – особливого статусу для ОРДО і ОРЛО, амністії учасників бойових дій та створення механізмів економічних, політичних і соціальних «відносин із Україною».

Сьогодні знову були переговори про обмін полоненими, але Мартін Сайдік не зміг сказати про якийсь конкретний прогрес: «Це дуже складна тематика, пов’язана з людьми, з їхніми долями, і тому тут треба діяти з усією відповідальністю».

Наступне засідання ТКГ має відбутися 6 вересня.