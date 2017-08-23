У Мінську почалось засідання Тристоронньої робочої групи: мають говорити про перемир’я

У Мінську почалося засідання Тристоронньої робочої групи, повідомила речниця представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Раніше представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко анонсувала, що на цьому засіданні має бути ухвалене рішення про подальше чергове перемир’я на Донбасі.

«Саме безпекова тема буде ключовою і на ТКГ, і на всіх групах, адже і економіка, і гуманітарний аспект дуже залежать від режиму тиші. Інше питання – як це рішення буде виконуватися», – написала вона у Facebook.

Про початок засідання підгруп у Мінську кілька годин тому повідомило МЗС Білорусі.

22 серпня керівники України, Німеччини, Франції і Росії в телефонній розмові в так званому «нормандському форматі» висловили рішучу підтримку рішенню оголосити новий режим припинення вогню з нагоди початку навчального року. Вони очікують, що саме таке рішення буде ухвалене в Мінську 23 серпня.

«Лідери висловили сподівання, що це припинення вогню призведе до сталого покращення безпекової ситуації в інтересах школярів та всього цивільного населення Донбасу. На основі сталого режиму припинення вогню лідери підтвердили персональну відданість подальшій імплементації мінських домовленостей», – мовиться у спільній заяві.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.