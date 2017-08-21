Зустріч із Сурковим у Мінську. Чого досягнув представник США Курт Волкер?

Мінськ – Новий спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер 21 серпня в Мінську провів зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Сторони обговорили шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі.

Якогось брифінгу у Курта Волкера не було заплановано. У посольстві США у Міську сказали Радіо Свобода, що його брифінг для преси відбудеться 22 серпня у Вільнюсі, куди Волкер відбуває після Мінська для переговорів із урядом Литви щодо врегулювання українського питання, зокрема зупинення бойових дій на Донбасі. Тобто очікується, що Курт Волкер у литовській столиці розкаже і про свої переговори із Владиславом Сурковим, радником російського президента Володимира Путіна.

А про нинішні американсько-російські переговори у Мінську відомо, що почалися вони у о 14-й годині і тривали понад три години, проходили у закритому для преси режимі. Організатори переговорів навіть приховували, в якому місці вони зібралися, хоча журналісти помітили російські та американські дипломатичні машини біля «Президент-готелю» в Мінську.

У МЗС Білорусі відразу повідомили, що, як Курт Волкер, так і Владислав Сурков не планують спілкуватися з пресою. Раніше, у такому ж закритому режимі проходили переговори Суркова із попередницею Волкера – Вікторією Нуланд.

Західні ЗМІ напередодні зустрічі писали, що метою Курта Волкера на зустрічі з Владиславом Сурковим у Мінську було дізнатися, чи готовий Кремль погодитись на врегулювання конфлікту на Донбасі.

Неназване джерело у російській делегації повідомило російським інформаційним агентствам, що: «Зустріч була стриманою, мала скоріше робочий ознайомлювальний характер. Сторони з повагою, уважно вислухали позиції один одного».

Зустрічі щодо Донбасу у Мінську покращують позиції Білорусі

Влада Білорусі тепер активно пропагує себе як донора стабільності, як надійний переговорний майданчик для України та Росії. І подібні переговори цьому сприяють і дозволяють офіційному Мінську балансувати у відносинах із Росією та Заходом.

Це тим більше важливо перед спільними військовими навчаннями «Захід-2017» 14–20 вересня, коли на територію Білорусі прибудуть російські солдати та техніка. Це викликає стурбованість щодо можливих агресивних дій Росії, в тому числі в країнах НАТО, в Україні та й у самій Білорусі.

Цього тижня у столиці Білорусі пройде також засідання Тристоронньої контактної групи. Спостерігачі у Мінську кажуть, що великою мірою роль миротворця потрібна Білорусі і для того, щоб самій не стати жертвою російської агресії.