Сурков назвав корисною і конструктивною зустріч із Волкером

Помічник президента Росії Владислав Сурков, який зустрівся в білоруському Мінську зі спеціальним представником США щодо врегулювання в Україні Куртом Волкером, назвав цю зустріч корисною і конструктивною.

За його словами, дискусія відбулася в тоні взаємної поваги і зацікавленості, без ілюзій і упередженості.

Як сказав Сурков, обидві сторони погодилися, що становище на «південному сході України» (так у Москві називають окуповану частину українського Донбасу») не може задовольнити ні сторони конфлікту, ні «зовнішні сили, що сприяють урегулюванню».

Співрозмовники домовилися продовжити спільну роботу і визначили теми наступної розмови, а також погодилися, що «мирний процес і на політичному треку, і у сфері безпеки може і має йти швидше», додав Сурков, як його цитують російські агентства.

Волкер після зустрічі, що відбулася за зачиненими дверима, не коментував її перебігу чи результатів.

Як очікують, він висловить свій погляд вже у столиці Литви Вільнюсі, куди він вирушає з Мінська. Там він має провести переговори з урядом Литви щодо врегулювання українського питання, зокрема щодо зупинення бойових дій на Донбасі.

У середу, 23 серпня, Волкер поїде до Києва, де приєднається до міністра оборони США Джеймза Маттіса на зустрічах із представниками влади України для обговорення «наступних кроків у дипломатичних переговорах про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

Західні ЗМІ напередодні зустрічі писали, що метою Курта Волкера на зустрічі з Владиславом Сурковим у Мінську було дізнатися, чи готовий Кремль погодитися на врегулювання конфлікту на Донбасі.