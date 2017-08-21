Волкер добре знає ситуацію в Україні, Суркову не вдасться нав’язати йому російську версію – експерт

Зустріч помічника президента Росії Владислава Суркова та спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера сьогодні у Мінську матиме здебільшого ознайомчий характер, прогнозують політичні експерти та радять не чекати на значні поступки від жодної зі сторін. Водночас, як очікують, Сурков намагатиметься дізнатись, наскільки далеко можуть піти Штати у своїй підтримці України, зокрема зброєю.

Політичний експерт та керівник Центру українських досліджень в Інституті Європи Віктор Мироненко вважає знаковим те, що із Куртом Волкером говоритиме Сурков.

Пан Сурков організатором і редактором цієї гібридної війни, і, оскільки ця війна не досягла своєї мети, то мабуть, для Суркова це буде можливість спокутувати свої провини

«В тому, що з російського боку в перемовинах братиме участь саме Владислав Сурков, є витончений політичний цинізм. Як вважає більшість експертів в Росії, саме пан Сурков організатором і редактором цієї гібридної війни, і, оскільки ця війна не досягла своєї мети, то мабуть, для Суркова це буде можливість спокутувати свої провини», – говорить Мироненко.

На його думку, очікувати знакових рішень від зустрічі не варто, адже Росія та США – не єдині зацікавлені сторони.

«Надворі 2017-й рік, а не 1961-й, не Карибська криза, а російсько-українська. І на жаль, чи добре Російська Федерація – не Радянський Союз. Світ змінився і Сполучені Штати у двох з кимось вже не можуть вирішувати проблеми, які склалися. Це добре, що США долучаються, але, до чого б вони не домовились із представником Росії, ще залишається Україна – невідомо, як вона сприйме ці домовленості. І найбільш зацікавлена сторона – це Європейський союз», – переконаний Віктор Мироненко.

Великих очікувань щодо зустріч не має й аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. За його словами, російська сторона намагатиметься нав’язати Волкеру своє бачення війни на Донбасі. Втім, зважаючи на останні заяви спецпредставника США, він покладатиме відповідальність за події на Донбасі на Росію. Однак Белесков додає: можливо, росіяни намагатимуться прозондувати настрої американського керівництва.

«У першу чергу їх цікавить, наскільки на сьогоднішній день Америка серйозна у своїх планах щодо постачання летального оборонного озброєння», – вважає аналітик.

Ця зустріч матиме ознайомчий характер, вважає експерт з міжнародних відносин Максим Ялі. Він нагадує, що Курт Волкер вже бачив ситуацію на Донбасі і, скоріш за все, має певне бачення ситуації. Але експерт сумнівається в тому, що напрацювання Волкера збігаються з очікуваннями Кремля.

Насамперед йтиметься про шляхи, як припинити вогонь, а потім вже про інші кроки, зокрема, обмін полоненими

«Насамперед йтиметься про шляхи, як припинити вогонь, а потім вже про інші кроки, зокрема, обмін полоненими – це те, що цікавить українську сторону. А вже потім, як вдасться досягти певних кроків на зустріч в цьому напрямку, мова йтиме і про політичну частину, але точно не зараз», – прогнозує Ялі.

Вирішення проблеми в Україні?

Колишній Надзвичайний та повноважний посол України в США (з 2010 до 2015 року) Олександр Моцик підкреслює, що Курт Волкер має великий дипломатичний досвід і добре знає ситуацію в Україні та Центральній Європі, тож Суркову навряд чи вдасться нав’язати йому російську версію подій.

«Переконати його в якихось віртуальних конструкціях, авторами яких є багато в чому Путін та Сурков, буде неможливо, – переконаний дипломат. – Позиція Америки та Волкера зрозуміла: США підтримують територіальну цілісність України, включаючи Донбас та Крим».

Моцик, зокрема, впевнений у непохитності позиції США щодо тимчасово окупованого Криму: він наголошує, що за окупацію півострова проти Росії введено окремий пакет санкцій.

Америка виходить із того, що міжнародний порядок має бути відновлений, і тут ніяких компромісів із Росією та особисто Путіним не може бути

«Сполучені Штати дуже чітко заявили, що не визнають навіть спроби анексії Криму. Америка виходить із того, що міжнародний порядок має бути відновлений, і тут ніяких компромісів із Росією та особисто Путіним не може бути», – нагадує він.

На думку Моцика, Сполучені Штати зацікавлені в припиненні військової фази протистояння та поверненні Донбасу та Криму під контроль України, і Волкер виходитиме саме з цих позицій.

Натомість, Віктор Мироненко нарікає на те, що США, на його думку, готові погодитись на збереження статусу-кво.

«На сьогодні Сполучені Штати не демонструють бажання різких змін в цій ситуації. В мене є підозра, що вони, як і адміністрація Росії, поки що вважають, що все, що можна зробити зараз – якось цю ситуацію заморозити. Нехай буде так, як є, а ми поки позаймаємось іншими справами, аби не було ескалації конфлікту. Це дуже погана позиція», – впевнений він.

Водночас експерт переконаний, що США не можуть закінчити російсько-українську війну в односторонньому порядку, адже це – прерогатива України.

«Треба слідкувати за реакцією світу, Євросоюзу та Сполучених Штатів, але я глибоко переконаний, що вирішення всіх проблем, в тому числі й незалежності, недоторканності кордонів – перш за все питання економічної міці, розвитку та модернізації України. Вирішення проблеми тут», – стверджує він.

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